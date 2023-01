Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in 18546 Dubnitz (Insel Rügen)

Sassnitz (VR) (ots)

Am 29.01.2023 gegen 6:00 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Brand in 18546 Dubnitz (Insel Rügen) gerufen. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es in einem Heizungsraum zu einer Explosion, woraufhin sich ein Feuer ausbreitete. Der Anbau eines Wohnhauses stand in Flammen. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung konnte der Brand auf den Heizungsraum begrenzt und gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Zusätzlich wurden deshalb der Kriminaldauerdienst Stralsund sowie ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

