POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfall Am Donnerstag, 05. Januar 2023, 17.15 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Visbek mit einem Ackerschlepper mit Anhänger die Essener Straße in Fahrtrichtung Bakum, Ortsteil Hausstette. In einer scharfen Linkskurve kam dem 30-Jährigen ein Viehtransporter mit Auflieger entgegen, wobei der Auflieger auf die Gegenfahrbahn ragte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der ...

mehr