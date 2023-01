Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Am Donnerstag, den 05.Januar 2023, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das vordere und hintere Kennzeichen eines PKW Renault entwendet. Der PKW war zur Tatzeit in der Kirchstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 05.Januar 2023, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Rastdorf mit seinem PKW die Thüler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, 30. Dezember 2022, kam es gegen 17:05 Uhr auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Europastraße in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug beim Befahren des Parkplatzes einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW BMW 3er Reihe einer 26-jährigen Frau aus Bösel. An ihrem Fahrzeug entstand im Bereich der hinteren linken Stoßstange Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Januar 2023, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem PKW die Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Aufgrund dessen, dass die von rechts kommenden Fahrzeuge vorfahrtsberechtigt sind, hielt der Bet02 mit seinem Pkw an. Dies erkannte eine ihm nachfolgende 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Saterland zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 81-Jährigen au. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Saterland- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 05.Januar 2023, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Saterländer mit seinem Radlader den Raiffeisendamm in Richtung Ortsmitte. Ein 45-jähriger Friesoyther fuhr mit seinem PKW in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund von Materialermüdung brach die Kardanwelle des Radladers und schlug gegen die linke Seite des Mercedes Vito. Der 45-jährige Fahrer und dessen Sohn, der sich ebenfalls im PKW befand, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell