Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 03. Januar 2023, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 05. Januar 2023, 07.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Fahrrad eines 26-Jährigen aus Jade. Das Fahrrad war im Tatzeitraum auf dem Fahrradstand beim Bahnhof abgestellt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Januar 2023, kam es um 20.05 Uhr im Neuendamm zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg wich einem Reh aus, wodurch sein PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum touchierte. Der 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 03. Januar 2023, gegen 14.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Krankenversicherung an der Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg fuhr mit ihrem schwarzen Pkw, Mercedes A-Klasse, rückwärts aus einer dortigen Parklücke und stieß gegen einen in der gegenüberliegenden Parklücke stehenden grauen Pkw MAZDA 6 eines 43-Jährigen aus Großenkneten. Hierdurch entstand Sachschaden am vorderen Stoßfänger des MAZDA in Höhe von 1250 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Da der Unfallhergang von Mitarbeitenden der Krankenkasse beobachtet worden war, konnte die Fahrerin der A-Klasse im weiteren zeitlichen Verlauf an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden.

Am 05. Januar 2023, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes den Herzog-Erich-Ring in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung Kessener Weg übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 56-jährige Fahrerin eines roten KIA Picanto aus Surwold. Um eine Kollision zu vermeiden, musste diese ihr Fahrzeug scharf abbremsen. Hierbei geriet der PKW nach rechts von der Fahrbahn, und die 56-Jährige überfuhr ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 05. Januar 2023, wurden gegen 19.30 Uhr vier Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren, alle wohnhaft in Cloppenburg, durch Beamte der hiesigen Polizeidienststelle in einem leerstehenden Gebäude an der Friesoyther Straße angetroffen. Den Männern wurde ein Platzverweis erteilt Im Zuge einer Kontrolle ihrer Person wurden bei dem 20-Jährigen mehrere Klemmleistenbeutel mit Amphetaminen aufgefunden und sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 20.00 Uhr wollten die Beamten einen 23-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg einer Kontrolle unterziehen. Dieser versuchte zunächst, zu fliehen, konnte aber im Nahbereich gestellt werden. Während die Beamten ihn fußläufig verfolgten, fanden sie auf seiner Fluchtroute ein Päckchen mit Cannabis. Dieses wurde sichergestellt. Auch den 23-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Um 20.45 Uhr wurden zwei Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren im Kessener Weg angetroffen, als sie gerade dabei waren, einen Joint zu rauchen. Dieser wurde sichergestellt. Auch gegen diese beiden Männer wurde ein Verfahren eingeleitet.

