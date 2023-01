Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - schwerer Betriebsunfall

Am Donnerstag, 05. Januar 2023, kam es gegen 05.50 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Lebensmittelherstellers im Vinner Weg zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 66-jähriger Mitarbeiter stürzte während der Durchführung eines Einfüllvorgangs in einen Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach des LKW einige Meter hinunter auf den Boden. Hierdurch zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 66-Jährige verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

