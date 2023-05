Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

A 61, Grafschaft (ots)

Am Mittwoch, dem 24.05.2023, gegen 17.00 h ereignete sich auf der A 61, Höhe Parkplatz Goldene Meile, Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter und drei PKW. Unfallursächlich dürfte eine kurze Ablenkung gewesen sein die in der Folge zu dem Auffahrunfall bei stockendem Verkehr geführt hat. Durch den Verkehrsunfall wurde eine 30jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler leicht verletzt. Die verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Da an den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe ausgetreten waren musste die Feuerwehr und die zuständige Autobahnmeisterei hinzugezogen werden. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa drei Stunden teilweise gesperrt.

