Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 55-Jähriger durch Bierflasche am Kopf verletzt

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots)

Samstagabend gerieten mehrere Personen in einer S-Bahn der Linie S7 aneinander. Beim Halt am Bahnhof Ostkreuz soll ein 22-Jähriger einem 55-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben.

Gegen 18:30 Uhr befand sich der 55-Jährige gemeinsam mit seinen drei Begleitern in der S7 in Richtung Ahrensfelde, als beim Halt am S-Bahnhof Warschauer Straße eine Personengruppe zustieg. Zwei 22-Jährige aus der Gruppe begannen kurz darauf, lautstark umherzubrüllen und gegen die Fahrgastscheiben zu schlagen. Aufgrund des Verhaltens der jungen Männer entwickelte sich eine Diskussion zwischen den beiden Gruppen. Diese gipfelte schließlich darin, dass alle Beteiligten am Bahnhof Ostkreuz ausstiegen und einer der 22-Jährigen dem 55-Jährigen, der versuchte zu schlichten, eine halbvolle Flasche Bier gegen den Hinterkopf geschlagen haben soll. Die Begleiter des 55-Jährigen brachten den 22-jährigen Angreifer daraufhin zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte vor Ort fest. Der 55-Jährige erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Hinterkopf, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits polizeibekannten 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell