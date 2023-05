BPOLD-B: Mehr als 100 Personen am Wochenende unerlaubt eingereist

Berlin (Steglitz- Zehlendorf) (ots) - Donnerstagabend griff eine 33-Jährige eine junge Bundespolizistin am S-Bahnhof Wannsee an. Die 33-Jährige hatte zuvor lautstark andere Reisende in aggressiver Weise belästigt und die Bundespolizistin versuchte, schlichtend einzuschreiten. Die Angreiferin wird im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen 19:15 Uhr belästigte eine Frau in der S-Bahn der Linie ...

mehr