Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizistin angegriffen

Berlin (Steglitz- Zehlendorf) (ots)

Donnerstagabend griff eine 33-Jährige eine junge Bundespolizistin am S-Bahnhof Wannsee an. Die 33-Jährige hatte zuvor lautstark andere Reisende in aggressiver Weise belästigt und die Bundespolizistin versuchte, schlichtend einzuschreiten. Die Angreiferin wird im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen 19:15 Uhr belästigte eine Frau in der S-Bahn der Linie 7 mehrere Reisende zwischen den S-Bahnhöfen Babelsberg und Berlin-Wannsee verbal. Am S-Bahnhof Wannsee stieg sie aus und belästigte auf dem Bahnsteig lautstark eine unbekannt gebliebene Frau. Eine 23-jährige Bundespolizistin, die gerade auf dem Weg zum Dienst war, gab sich als Polizistin zu erkennen und trennte die beiden Personen. Zudem forderte die Beamtin die 33-Jährige auf, den Bahnsteig zu verlassen. Daraufhin schlug ihr diese unvermittelt mit der flachen Hand und anschließend mit der Faust in das Gesicht. Infolgedessen brach bei der Bundespolizistin ein Teil eines Schneidezahns ab. Einem zu Hilfe eilenden 26-jährigen Deutschen riss die Angreiferin zudem ein Büschel Haare vom Kopf aus.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen die aggressive Frau fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ein. Gegen die polizeibekannte und zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende 33-Jährige lag zudem ein Erzwingungshaftbefehl auf Grund einer zuvor nicht bezahlten Ordnungswidrigkeit vor. Es ist beabsichtigt, sie heute in eine Justizvollzugsanstalt einzuliefern.

