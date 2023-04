Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Keller- und Dachbodenaufbrüche im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Im Zeitraum von Donnerstag, 20.04.2023, 17.00 Uhr, bis Freitag, 21.04.2023, 09.30 Uhr, gelangte ein bislang noch unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus im Hansering im Stadtteil Itzum. In dem Haus wurden zielgerichtet mehrere Kellerräume aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Bereits in der Vornacht (19./20.04.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem verschlossenen Dachgeschossraum eines Mehrfamilienhauses im Bereich Ulmenweg. Dort wurden ebenfalls mehrere Lagerräume aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Auch hier steht eine genaue Schadenshöhe noch nicht fest.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die tatrelevante Feststellungen getroffen haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, bei Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen zu halten. Schließen Sie Keller- und Bodentüren ab. Achten Sie auf fremde Personen im Haus und sprechen Sie diese gegebenenfalls auch an.

