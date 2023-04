POL-HI: Zeugenaufruf nach Raub

Hildesheim (ots) - (wol) Durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher wurde am Donnerstag, den 20.04.2023, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr der PKW einer 57-jährigen Elzerin beschädigt. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen Seat Mii. Der PKW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Dammstraße in 31008 Elze abgestellt und wurde am linken Rücklicht beschädigt. Der Unfallverursacher ...

