POL-HI: Sachbeschädigung eines Briefkastens in Gronau

(ahr) Zwischen dem 18.04.2023 um 16:30 Uhr und dem 19.04.2023 um 07:45 Uhr ist es in Gronau in der Werkstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei einen Metallbügel gewaltsam vom Briefkasten abgerissen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

