POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

HOLLE/ BOCKENEM (lud) -

Am Donnerstag, den 20.04.2023, wurde durch die Polizei Bad Salzdetfurth die Geschwindigkeit an mehreren Örtlichkeiten in ihrem Zuständigkeitsbereich überwacht, da überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist.

Insgesamt wurden hierbei in der Gemeinde Holle und im Stadtgebiet Bockenem 39 Verstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbar gemessene Geschwindigkeit belief sich auf 95 km/h in einem 70 km/h-Bereich.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

