POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B3 bei Nordstemmen

Hildesheim (ots)

(ahr) Am 19.04.2023 ist es gegen 11:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B3 zwischen dem Abzweig Nordstemmen und Wülfingen gekommen. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Delligsen hat bei einem Überholvorgang eines Treckers einen 33-jährigen Nordstemmer übersehen, welcher sich vor dem Trecker befand und nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 33-jährige Nordstemmer wird mit leichten Verletzungen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt. Der bei dem Unfall involvierte Treckerfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

