Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Nachtragsmeldung zum Familienstreit in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 17.04.2023, gab es in der Bernwardstraße und in der Katharinenstraße in Hildesheim mehrere Polizeieinsätze, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde.

siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5487921

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der erste Vorfall gegen 17:15 Uhr in der Bernwardstraße in einem An- und Verkauf- Geschäft. Hierbei seien mehrere Männer aneinandergeraten. Das zweite Ereignis habe sich gegen 18:00 Uhr in dem selben Geschäft zugetragen. Ein Hannoveraner habe Pfefferspray versprüht. Während der beiden Vorfälle hätten sich noch weitere Personen am und im Geschäft aufgehalten.

Nach Eingang der Meldungen wurden umgehend Streifenwagen zum Einsatzort geschickt, die in beiden Fällen den Sachverhalt aufnahmen und sich im Anschluss präventiv im Nachbereich aufhielten.

Eine Stunde nach dem Pfeffersprayeinsatz in der Bernwardstraße wurde der Polizei gemeldet, dass ein Pkw-Fahrer in der Katharinenstraße auf mindestens zwei Personen zugefahren sei. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort gingen weitere Meldungen aus der besagten Straße ein. U.a. wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Pkw mehrmals gegen geparkte Fahrzeuge gefahren sei. Die Personen, die sich auf der Straße aufgehalten hätten, seien nicht von dem Fahrzeug erfasst und nicht verletzt worden. Kurz danach seien ca. 15 Personen aus einem Haus gelaufen und hätten die Insassen, des Hannoveraner Pkw, aus dem Fahrzeug gezogen. Im Anschluss seien weitere Männer, die vermutlich in Beziehung mit den Hannoveranern stehen, hinzugekommen. Die beiden Personengruppen seien aufeinander losgegangen und machten vorerst auch nach dem Eintreffen diverse Streifenwagen keinen Halt. Während der Trennung der Männer wurde ein Polizeibeamter von einem derzeit unbekannten Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen.

Bei der Fahrt auf die Männer wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der 18-jährige Fahrer des verursachenden Pkw BMW wurde vorläufig festgenommen und der Pkw wurde sichergestellt. Gegen den Hannoveraner wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wird derzeit geprüft, ob ein Tatverdacht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes vorliegt.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell