Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Familienstreit eskaliert - mehrere Verfahren eingeleitet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 17.04.2023, gab es in der Bernwardstraße und in der Katharinenstraße in Hildesheim mehrere Polizeieinsätze, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Hannoveraner in den späten Nachmittagsstunden in einem Geschäft in der Bernwardstraße erschienen und mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Nachdem der Streit in eine Schlägerei ausartete, habe der Hannoveraner das Geschäft verlassen. Einige Zeit später habe ein zweiter Hannoveraner das Geschäft betreten und dort Pfefferspray versprüht.

Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei dann gemeldet, dass ein Pkw-Fahrer in der Katharinenstraße auf zwei Personen zugefahren sei, sie jedoch nicht erfasst hätte, allerdings gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren sei. Im Anschluss hätten sich ca. 35 Personen auf der Straße versammelt und untereinander Schläge und Tritte ausgeteilt. Die hinzugerufenen Polizeikräfte versuchten schlichtend auf die beiden Personengruppen einzugehen, was ihnen vorerst nur bedingt gelang. Einige widersetzten sich den polizeilichen Maßnahmen, wobei ein Polizeibeamter durch einen Schlag verletzt wurde und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Aufgrund der Gesamtumstände und der Aussagen der Zeugen ist zu vermuten, dass die Einsätze in der Bernwardstraße und Katharinenstraße zusammenhängen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Grund dieses heftigen Streits unklar. Zur Anzahl der verletzten Personen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Personen aus Hannover erhielten für die kommende Nacht für die Hildesheimer Innenstadt ein Aufenthaltsverbot. Der Pkw wurde sichergestellt.

Zeugen, die zu den Vorfällen in der Bernwardstraße oder der Katharinenstraße Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell