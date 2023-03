Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach exhibitionistischen Handlungen Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen, um 10.40 Uhr soll sich ein Mann der auf der Speyerer Straße, vor einem Schnellrestaurant stand, gegenüber einer Frau, welche zu diesem Zeitpunkt in ihrem Auto an einer roten Ampel wartete, in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 - 180 cm groß, ca. 16-20 Jahre alt, "kurzer Afro-Look", hagere, sportliche Figur, sehr dunkle Haut, markante Augen

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell