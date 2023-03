Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer rast in Personengruppe - Frau schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es in der Dürerstraße zu einem Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einer Personengruppe. Diese befand sich unterwegs in der Dürerstraße und lief vor dem Radfahrer entlang. Der 60-jährige Radfahrer kam mit schneller Geschwindigkeit von hinten angefahren und versuchte durch Klingeln und Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen, um sich somit freie Bahn zu schaffen. Als die Personengruppe darauf nicht reagierte, fuhr er ungebremst in diese herein. Eine Fußgängerin wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

