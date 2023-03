Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb ergaunert Bargeld

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 10.20 Uhr schlug ein Trickdieb auf einem Parkplatz in der Luisenstraße zu. Der bislang unbekannte Täter sprach einen 80-Jährigen auf dem Parkplatz an und bat diesen um Münzgeld. Dieser zeigte sich hilfsbereit und holte seine Geldbörse aus der Jackentasche hervor. Nachdem er das Münzgeldfach geöffnet hatte, begann der unbekannte Täter sogleich unaufgefordert in diesem herumzuwühlen. Damit überrumpelte er den 80-Jährigen, sodass dieser nicht bemerkte, dass der Täter nicht nur Münzen aus dem Münzgeldfach entnahm, welche der Rentner ihm schenkte, sondern auch Scheingeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Der 80-Jährige stellte das Fehlen erst bei einem folgenden Einkauf in einem Ladengeschäft fest.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40-50 Jahre alt - ca. 1,80m groß - muskulöse Figur - dunkelblonde kurze Haare - deutsches Erscheinungsbild, sprach einwandfreies Deutsch - bekleidet mit längerer brauner Jacke und brauner Hose

Zeugen, die Hinweis zu dem Täter geben können, den Tatvorgang beobachtet haben oder vielleicht selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201 1003153

