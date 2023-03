Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen PKW und Rettungswagen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße am Mittwochabend um 20:30 Uhr entstand an einem Suzuki wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein Rettungswagen war zuvor vom Neuenheimer Feld in Richtung der Uferstraße gefahren. Aufgrund eines Feuerwehrfahrzeuges, welches mit Blaulicht und Martinshorn auf der Berliner Straße unterwegs war, musste der Rettungswagen im Kreuzungsbereich anhalten, um dem Feuerwehrfahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen. Als der Rettungswagen kurz danach seine Fahrt fortsetzen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki, welcher aus Richtung Bergheim kam. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Schaden am Rettungswagen liegt bei 15.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

