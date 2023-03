Polizei Salzgitter

POL-SZ: Einladung von Medien- und Pressevertretern anlässlich der Vorstellung der PKS 2022 (Polizeiliche Kriminalstatistik) für den Bereich der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Salzgitter (ots)

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel lädt interessierte Medien- und Pressevertreter/-innen anlässlich der Vorstellung der PKS 2022 am 23.03.2023, 11:00 Uhr, in das Dienstgebäude in Salzgitter-Lebenstedt in der Joachim-Campe-Str. 21 herzlich ein. Für eine bessere Planung und Organisation bitte ich freundlich um eine vorherige Zusage unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

