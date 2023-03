Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 13. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass seit dem 01.03.2023 auch für Elektrokleinstfahrzeuge, E-Scooter, ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Die Fahrzeuge müssen jetzt mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen ausgerüstet werden. In letzter Zeit werden immer wieder Fahrer von E-Scootern angetroffen, welche mit den abgelaufenen grünen Versicherunsgkennzeichen unterwegs sind und somit einen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz begehen und ohne Versicherungsschutz sind. Allein am Sonntag wurden gegen drei Fahrern von E-Scootern, die mit ihren Fahrzeugen in Salzgitter unterwegs waren, Ermittlungsverfahren eingeleitet.

