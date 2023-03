Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 14. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule

Freitag, 10.03.2023, bis Montag, 13.03.2023

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Aufbrechen einer Nebeneingangstür in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in Wolfenbüttel, Holzmarkt, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Geldkassetten mit Inhalt entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrskontrolle

Montag, 13.03.2023, bis Dienstag, 14.03.2023

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führten Beamte der Polizei Wolfenbüttel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen Mitternacht, eine Verkehrskontrolle am Neuen Weg in Wolfenbüttel durch. Insgesamt kontrollierte die Polizei rund 30 Fahrzeuge. Hierbei stellten sie bei einem 62-jährigen Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Test ergab einen Wert von 1,21 Promille, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein 31-jähriger Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden.

