Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.03.2023:

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Peine

Gegen 00:30 Uhr am 13.03. sind Anwohner am Schwarzen Weg in Peine auf ein lautes Klirren aufmerksam geworden. Nachdem die Peiner Polizei alarmiert und vor Ort war, stellte sich heraus, das zwei bislang unbekannte Personen das Schaufenster eines Geschäfts im Schwarzen Weg eingeschlagen haben. Offenbar ist aus dem Laden nichts gestohlen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell