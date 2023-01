Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer eines grauen Geländewagens gefährdet Verkehrsteilnehmer

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines großen, grauen Geländewagens - möglicherweise könnte es sich um einen Land Rover Defender handeln. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag in der Rosenhofstraße eine Autofahrerin gefährdet zu haben. Die Frau schilderte den Beamten, dass sich das Fahrzeug von hinten rasant näherte, dicht auffuhr und dann trotz Gegenverkehr überholte. Als der Wagen wieder vor ihr eingeschert hatte, habe der Fahrzeugführer plötzlich so stark abgebremst, dass die 53-Jährige um ein Haar aufgefahren wäre. Schließlich sei der Fahrer davongebraust. Die Polizei bittet um Hinweise. Verkehrsteilnehmer, die durch den Unbekannten gefährdet wurden, beziehungsweise Zeugen, die Angaben zu dem Geländewagen oder zur Fahrweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell