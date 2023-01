POL-PPWP: Bank-Mitarbeiter verhindern Betrug

Kaiserslautern (ots) - Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag in der Stresemannstraße in einen Pkw eingedrungen. Der Opel stand vor der Garage eines Anwesens. Am Morgen stellten die Bewohner fest, dass der Wagen auf noch nicht geklärte Weise geöffnet wurde und die Eindringlinge aus dem Innenraum den Fahrzeugschein sowie den Garagenöffner gestohlen haben. Mit der Fernbedienung öffneten die Täter dann die Garage und ...

mehr