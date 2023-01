POL-PPWP: Aus der Patsche geholfen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Mittwochabend an drei Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zollamtstraße, in der Merkurstraße und in der Pariser Straße lag der Fokus der Kontrollen auf der auf der Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen. Wie ist der Zustand der Reifen? Funktionieren alle Lichter am Auto? Sind Warndreieck und Verbandskasten an Bord? In ...

mehr