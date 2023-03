Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 25.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte nach Unfall mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau von der Bergheimer Straße in Richtung des Bismarckplatzes. Beim Abbiegen in Richtung Thibautstraße musste die VW-Fahrerin verkehrsbedingt auf den Gleisen anhalten. Eine herannahende Straßenbahn konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte eine Frau in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am PKW liegt bei 20.000 Euro. Die an der Straßenbahn entstandenen Schäden werden auf 5.000 Euro beziffert.

