Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bargeld aus Restaurant gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Ein unbekannter Täter drang in der Nacht vom 15.04.2023 auf den 16.04.2023 in das Restaurant in der Andreas Passage in Hildesheim ein, indem er gewaltsam auf eine Tür einwirkte. Im Anschluss entwendete der Täter Bargeld aus einem Portemonnaie, welches er im Tresenbereich fand. Zudem versuchte er einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch misslang. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Zeugen, die in der Nacht ein Ausbaldowern beobachtet haben oder zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell