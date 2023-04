POL-HI: Pärchen fährt unter Alkoholeinfluss E-Scooter

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (eis) Am Freitag, 14.04.2023, gegen 18:20 Uhr, trifft ein 61jähriger Hildesheimer im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schuhstraße auf eine ihm unbekannte männliche Person, die gerade in den Hausflur uriniert. Der Hausbewohner findet deutliche Worte und komplementiert den ungebetenen Gast vor die Haustür. Der unbekannte Mann verlässt auch zunächst von dem späteren Opfer ...

mehr