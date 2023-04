Hildesheim (ots) - Hildesheim / Holle: Ein Pkw-Fahrer aus Holle hat am 15.04.23, zwischen 15-16 Uhr das Helios-Klinikum in Hildesheim besucht. Hierfür hat er seinen VW-Transporter in schwarz mit einem Alfelder-Kennzeichen auf dem Schrankenparkplatz gegenüber des Haupteingangs rückwärts in einer Parkbucht abgeparkt. Als er aus dem Klinikum zurückkommt, achtet er zunächst nicht auf sein Fahrzeug, sodass er über ...

mehr