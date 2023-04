Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht am Helios-Klinikum

Hildesheim (ots)

Hildesheim / Holle:

Ein Pkw-Fahrer aus Holle hat am 15.04.23, zwischen 15-16 Uhr das Helios-Klinikum in Hildesheim besucht. Hierfür hat er seinen VW-Transporter in schwarz mit einem Alfelder-Kennzeichen auf dem Schrankenparkplatz gegenüber des Haupteingangs rückwärts in einer Parkbucht abgeparkt. Als er aus dem Klinikum zurückkommt, achtet er zunächst nicht auf sein Fahrzeug, sodass er über Umwege zu seiner Wohnanschrift fährt. Hier stellt er beim Aussteigen fest, dass die rechte Seite des Transporter im Bereich der Schiebetür eine 20cm Breite und 10cm Hohe Delle mit diversen Kratzern aufweist. Der Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mindestens 2000.-EUR. Der Verursacher hat demnach beim Aus-/ bzw. Einparken das abgestellte Kraftfahrzeug beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei der Polizei in Hildesheim (Rufnummer 05121-9390) oder in Bad Salzdetfurth (Rufnummer 05063-9010).

