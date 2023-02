Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Sonneberg / Föritztal (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen Tages wurden sowohl in Sonneberg als auch in Föritztal Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen waren.

In Sonneberg wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Mofas mit einem Atemalkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt. Des Weiteren reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv, sodass in der Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 61-Jähriger muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

In Föritztal kontrollierten die Beamten einen Pkw Audi. Der 26-jährige Fahrer war mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden, welcher einen Wert von über 1,0 Promille zeigte. Daraufhin begaben sich die Beamten mit dem 26-Jährigen zur Dienststelle um dort eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchzuführen. Bei dieser Messung kam jedoch ein Wert über 1,1 Promille heraus, sodass nun ein Straftatverdacht im Raum stand. Um dieser Straftat nachzugehen, wurde zusätzlich eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 26-Jährige hat sich nun bezüglich eines Strafverfahrens zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell