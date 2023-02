Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag den 17.02.2023 ereignete sich gegen 17:30 Uhr in Saalfeld auf dem Parkplatz des Marktkaufs ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der 18-jährige Geschädigte stellte seinen weißen Pkw Ford in eine vorgeschriebene Parklücke und ging einkaufen. Als er zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am linken Stoßfänger sowie am Scheinwerfer. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell