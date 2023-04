Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eine E-Bikes

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (fra); Hauptstraße 138 dortiger Bahnhof

In der Zeit vom 11.04 bis zum 15.04.2023 wurde das Mittels Bügelschloss gesicherte E-Bike eines Nordstemmers vom Bahnhof Nordstemmen entwendet. Es handelt sich ein E-Bike der Marke Rixe, Modell Montpellier 19 in schwarz/ beige. Der Wert des Rades wird auf circa 1500 Euro beziffert. Ein ehrlicher Finder hatte das Fahrrad am heutigen Tag gefunden, so dass es dem Eigentümer wieder übergeben werden konnte. Trotzdem werden Zeugen gesucht, die im o.g. Tatzeitraum Hinweise auf den Benutzer / Fahrer des Fahrrades geben können. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell