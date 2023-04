POL-E: Essen: Diensthündin "Alina" stellt Katalysatordieb - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am Samstag (1. April) gegen 13:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass auf der Heckstraße ein PKW mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidiert sein soll. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Fahrer eines BMW 5er auf der Heckstraße zunächst in einer Parkbucht ein Verkehrszeichen touchiert habe. Anschließend habe der Fahrer stark ...

