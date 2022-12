Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Raubüberfall - korrigierter Tattag

Gifhorn (ots)

Am Freitag dem 02.12.22 kam es gegen 18:30 Uhr in der Rotstraße in Gifhorn zu einem Raubüberfall. Eine ältere Gifhornerin ging vom Schillerplatz durch die Rotstraße in Richtung Celler Straße. In der Rotstraße wurde die Seniorin vom Täter unvermittelt angegriffen. Der Täter entriss ihr die Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Schillerplatz bzw. Uhlandweg. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, junges Erscheinungsbild, ca. 165 cm groß, schmale Statur, Jacke mit Kapuze. Der Täter trug bei der Tatausführung eine helle FFP 2 Mund-Nase-Abdeckung.

Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich Schillerplatz, Uhlandweg und Rotstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371/980-215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell