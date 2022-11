POL-SE: Westerhorn - Versuchter Einbruch in Landhandel - Kriminalpolizei sucht Zeugen - Korrektur

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.11.2022) ist es in der Hans-Stockmar-Straße in Kaltenkirchen zum Einbruch in eine Lagerhalle gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten der/die Täter zwischen 17:30 und 05:50 Uhr gewaltsam einen Zaun zu dem Gelände und drangen in die Lagerhalle ein, um ein Tor von innen zu öffnen. Mit einem vor Ort befindlichen Gabelstapler wurden vermutlich ...

mehr