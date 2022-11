POL-SE: Westerhorn - Versuchter Einbruch in Landhandel - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Im Norderstedter Heidehofweg ist es am Freitag (18.11.2022) zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Ein Nachbar hörte kurz vor 18:00 Uhr Geräusche aus dem Bereich der Terrasse und sah zwei Personen durch den Garten davonlaufen. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zwischen 16:00 und 19:10 Uhr am Samstag (19.11.2022) drangen Unbekannte auch im Glashütter Damm in ein Reihenhaus ein ...

