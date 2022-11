Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (17.11.2022) zwischen 13:00 und 19:00 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich in ein Reihenhaus in der Seafordkehre einzudringen. Eine Nachbarin hatte zwischen 17:00 und 17:30 Uhr Geräusch aus dem Bereich des Tatortes gehört, allerdings niemanden gesehen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im ...

