Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in Lagerhalle

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.11.2022) ist es in der Hans-Stockmar-Straße in Kaltenkirchen zum Einbruch in eine Lagerhalle gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten der/die Täter zwischen 17:30 und 05:50 Uhr gewaltsam einen Zaun zu dem Gelände und drangen in die Lagerhalle ein, um ein Tor von innen zu öffnen.

Mit einem vor Ort befindlichen Gabelstapler wurden vermutlich mehrere Paletten mit Baukabeln in bzw. auf ein Transportfahrzeug geladen.

Nach ersten Schätzungen fehlen ungefähr zwei Tonnen Kabel, die über 20.000 Euro wert sein dürften.

Eine Streife des Polizeireviers Kaltenkirchen nahm am Freitagmorgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht Zeugen und bittet unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell