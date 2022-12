POL-GF: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Gifhorn/ Leiferde (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden am späten Dienstagabend und in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei der Polizei Gifhorn angezeigt. In Leiferde brachen die Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in ein Einfamilienhaus im Tannenberger Weg ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 14:30 Uhr bis Dienstagabend, 21:00 Uhr. Ein Wohnhaus an der Salzwedeler ...

mehr