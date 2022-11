POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

Gifhorn (ots) - Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn kontrollierten am vergangenen Freitag die Geschwindigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer an drei Stellen in Gifhorn. Am Morgen fand die erste Kontrolle vor einer Schule an der Oldaustraße statt. Dort gilt zu Schulzeiten eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die 75-minütige Messung ergab, dass etwa jede zehnte Fahrt mit überhöhter ...

