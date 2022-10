Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach zwei vermissten Kindern

Minden-Lübbecke, Oldenburg, Osnabrück, Nienburg (ots)

Aktuell sucht die Polizei Minden-Lübbecke sowie Einsatzkräfte des angrenzenden Niedersachsen nach zwei vermissten Kindern aus Stemwede-Dielingen. Die seit den Abendstunden des Freitags laufenden Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Bei den Kindern handelt es sich um den 12-jährigen Lennard H. sowie den 9-jährigen Loris W.. Der ältere ist 146 Zentimeter groß, hat schwarze Haare, braune Augen sowie helle Haut mit Sommersprossen. Zudem trägt er für gewöhnlich eine Zahnspange. Loris W. hat dunkelblonde Haare und blaue Augen und ist 129 Zentimeter groß. Zur Bekleidung der beiden liegen keine aktuellen Angaben vor. Ihr Aufenthaltsort wird im Stemweder Bereich sowie im angrenzenden Niedersachsen vermutet.

Letztmalig gesehen wurden die Kinder in den Morgenstunden des Freitags. Nachdem sie auch in den Abendstunden nicht an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt waren, schaltete man die Polizei ein. Bisher wurden für die Suche zahlreiche Einsatzkräfte sowie ein Mantrailerhund eingesetzt.

Hinweise zu den beiden Vermissten nimmt die Polizei unter dem Notruf 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell