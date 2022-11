Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall mit Betonpollern

Triangel, Gifhorner Straße (ots)

Gegen vier am Straßenrand aufgestellte Betonpoller fuhr am Morgen des Dienstags der vergangenen Woche, dem 22.11.2022, ein BMW. Der Unfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr nördlich des Kreisels in Triangel, unmittelbar vor dem Ortsausgangsschild in Richtung Neudorf-Platendorf.

Durch den Zusammenstoß wurde jeder der vier Poller aus dem Erdreich gedrückt. Der verantwortliche Fahrer bzw. die verantwortliche Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die Polizei zu informieren. Der BMW muss nach den Zusammenstößen im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt sein. Den Spuren und ersten Ermittlungen nach handelt es sich um einen fünf-türigen 1er BMW in Grau, älteren Modeljahres.

Die Polizei Weyhausen ermittelt hierzu und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05362 94798-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell