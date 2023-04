Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Handwerker entwenden Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 13.04.2023, gelang es Dieben mit der Masche "Wasserschaden in der Nachbarschaft" Schmuck von einer Hildesheimerin, die im Ortsteil Marienburger Höhe wohnt, zu stehlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein unbekannter Mann gegen 11:15 Uhr an der Haustür der Geschädigten, gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und teilte der Seniorin mit, dass es in der Nähe zu einem Wasserschaden gekommen sei. Des Weiteren sagte er, dass er nun die Wasserhähne in dem Haus abdrehen müsse. Die Dame wollte den Unbekannten eigentlich nicht ins Haus lassen, benötigte jedoch Unterstützung beim Abdrehen. Diesen Umstand nutzte der Mann aus und betrat zusammen mit einem weiteren Mann die Räumlichkeiten der Frau. Die angeblichen Handwerker suchten unterschiedliche Zimmer auf und verschwanden dann wieder. Die Hildesheimerin stellte im Nachhinein fest, dass die Männer Schmuck gestohlen hatten.

Die Unbekannten konnte sie wie folgt beschreiben:

1. unbekannter Täter

gepflegtes Erscheinungsbild

heller Pullover mit Streifen an der Seite

dunklen Hautton

braune Haare

30- 40 Jahre alt

2. unbekannter Täter

trug Arbeitskleidung

kräftige Statur

Hautton etwas dunkler als bei dem anderen Täter

30- 40 Jahre alt

Zeugen, die im Bereich Hohenstaufenring, Beethovenstraße, Telemannstraße, Windmühlenstraße, verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder die zu den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell