Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In Aurich wurde ein Pedelec gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Cento aus einem unverschlossenem Abstellschuppen im Almuthweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

In Norden wurde mutwillig ein Auto beschädigt. Ein blauer Toyota wurde in der Zeit von Donnerstag, 9.45 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Bahnhofstraße abgestellt. Unbekannte Täter haben in dieser Zeit alle vier Reifen zerstochen, die Außenspiegel beschädigt und Lackschäden verursacht. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

