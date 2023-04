Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bad Salzdetfurth und Alfeld - Diebstahlsserie in Kleintransporter - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld / Bad Salzdetfurth (col): In der Nacht vom 12. auf den 13.04.2023 ist es in Segeste (Bahnhofsallee), Bockenem (Ulmenweg), Wirsbergholzen (Hintere Landwehr) und Sottrum (Osterbergstraße) zu Einbruchdiebstählen in mehrere Kleintransporter gekommen. Aus den augenscheinlich gewerblich genutzten Fahrzeugen wurden jeweils Baumaschinen und hochwertige Werkzeuge entwendet. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein hoher vierstelliger Schaden. Es ist aufgrund der Umstände von einer planmäßigen Tatbegehung auszugehen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, ob an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sind.

Zeugen könne sich jederzeit an die Polizei in Alfeld unter der Rufnummer 05181 91160 wenden.

