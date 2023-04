POL-HI: Polizeidirektorin Marion Misfeld folgt Kriminaloberrätin Sylke Hanke - Zentraler Kriminaldienst der PI Hildesheim unter neuer Leitung

Polizeiinspektion Hildesheim

Polizeidirektorin Marion Misfeld folgt Kriminaloberrätin Sylke Hanke - Zentraler Kriminaldienst der PI Hildesheim unter neuer Leitung

Hildesheim

HILDESHEIM (jpm) - Die Polizeiinspektion Hildesheim freut sich über eine neue Führungskraft. Polizeidirektorin Marion Misfeld hat mit dem heutigen Tage die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) übernommen. Sie folgt damit auf Kriminaloberrätin Sylke Hanke, die die Geschicke des ZKD temporär seit November 2022 erfolgreich lenkte.

"Sylke Hanke hat sich in den letzten Monaten als ausgezeichnete Leiterin des ZKD bewiesen. Sie hat nie Ihre Person in den Mittelpunkt gestellt, nur Ihre Fachlichkeit, ihre soziale Kompetenz und ihre Rollenklarheit. Sie hat den ZKD mit einem klaren Kompass und jederzeit menschlich und kompetent geführt. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für das Engagement, mehr als beeindruckend", sagte Michael Weiner, Leiter der PI Hildesheim zu Beginn der heutigen Amtseinführung von Polizeidirektorin Marion Misfeld.

Marion Misfeld ist 54 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Hannover. Zur Familie gehören ferner noch zwei Dackel. Die neue Kripo-Chefin blickt bisher auf eine 34-jährige abwechslungsreiche Karriere bei der Polizei Niedersachsen zurück:

Los ging es am 01.04.1989 mit der Ausbildung an der Landespolizeischule im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass Marion Misfeld und Sylke Hanke ihre Ausbildung gemeinsam begannen, sie sich somit mehr als drei Jahrzehnte kennen und der Kontakt zwischen beiden nie wirklich abbrach.

Nach abgeschlossener Ausbildung ging es für Frau Misfeld, wie damals üblich, zunächst zur Bereitschaftspolizei. Anschließend folgte eine dreijährige Verwendung bei der Polizeidirektion Hannover, ehe Frau Misfeld das Aufstiegsstudium zum gehobenen Dienst erfolgreich absolvierte. Als Polizeikommissarin ging es zurück nach Hannover, wo sie mehrere Führungsdienstposten bekleidete.

Von 2007 bis 2009 folgte das Studium für den höheren Dienst an der ehemaligen Deutschen Hochschule der Polizei. Hiernach war Frau Misfeld zunächst Dezernatsleiterin bei der Polizeidirektion Osnabrück, bevor sie wieder zur Polizeidirektion Hannover wechselte, wo sie u.a. Verwendungen als Leiterin des Lagezentrums, als Leiterin Einsatz und Kommissariatsleiterin wahrnahm. Von dort ging es 2017 in das Niedersächsische Innenministerium, wo sie bis zuletzt als Referentin in dem zuständigen Referat für Technik und Haushalt tätig war.

Die Polizeidirektorin freut sich nach eigenem Bekunden sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und ihre neue Aufgabe.

Auch Inspektionsleiter Michael Weiner zeigt sich sehr zufrieden mit der Wahl der neuen Kripo-Chefin: "Mit Frau Misfeld bekommen wir eine erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit an der Spitze unseres Zentralen Kriminalermittlungsdienstes. Frau Misfeld genießt mein vollstes Vertrauen und ich bin mir sicher, dass Sie die Arbeit von Sylke Hanke erfolgreich fortführen wird."

Kriminaloberrätin Sylke Hanke wird ab dem 01.06.2023 wieder die Leitung des Polizeikommissariats Sarstedt übernehmen. Polizeihauptkommissar Lutz Ike, zurzeit Leiter des PK Sarstedt, wird dann wieder das Polizeikommissariat Elze leiten.

