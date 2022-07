LPI-SHL: Trabbi gegen VW Transporter

Bad Liebenstein (ots) - Rückwärts auf einen Parkplatz wollte am Freitag, um 08:30 Uhr der Fahrer eines Audi in der Johann-Christian-von-Weiß fahren. Hierbei übersah er einen Laternenmast und stieß gegen diesen. Am Mast entstand geringer Schaden, am Audi jedoch ca. 5.000 Euro, da das Fahrzeugheck stark beschädigt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

mehr